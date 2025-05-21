شكرا لمتابعة خبر عن صاحب محل جوالات يفقد بضاعته وسمعته بسبب عامل مخالف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خسر صاحب أحد محال الجوالات ويدعى “منصور”، بضاعته وسمعته التجارية بسبب عامل مخالف .

وفي التفاصيل، قال “منصور” خلال لقاء تليفزيوني: منذ فترة احتجت فني صيانة يساعدني، خصوصا مع زيادة الطلب وضغط الزبائن وأحد المعارف دلني على فني شاطر ولكن أخبرني أن أوراقه غير كاملة.

وتابع: أشتغل معي لمدة شهرين كاملين، وكان سريع ومتمكن ولم أعاني من أي مشاكل خلال هذه الفترة حتى عُدت للمحل في أحد الأيام لأجد المحل مسروق من البضاعة ومن جوالات الزبائن” .