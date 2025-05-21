شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات حديثة لرصد الحشود داخل المسجد الحرام خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

تحسين توزيع الحشود

الدمام - شريف احمد - تستخدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقنية متطورة خلال موسم حج هذا العام 1446 هـ، تعتمد على حساسات أرضية وقارئات للمداخل لإدارة ورصد الحشود على أرضية المداخل والمخارج الرئيسة للمسجد الحرام، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات المعنية.وتعمل تلك التقنيات المتقدمة من خلال كاميرات ذكية متطورة تستشعر حركة الدخول والخروج؛ مما يتيح مراقبة فورية لتدفقات ضيوف الرحمن وتحديد نقاط الازدحام بدقة أكبر لتحسين خطط التفويج.ويسهم هذا النظام المزدوج من الحساسات والكاميرات في تحسين توزيع الحشود داخل المسجد الحرام، لا سيما في أدوار المطاف والمسعى؛ مما يساعد على تنظيم الحركة وتعزيز سلامة الزوار، خاصة خلال أوقات الذروة، إضافةً إلى تسهيل انسيابية الدخول والخروج عبر الاعتماد على البيانات الدقيقة والتاريخية في اتخاذ القرارات المناسبة.وأكدت الهيئة أهمية تبني مثل هذه الأنظمة والتقنيات الذكية لدعم التخطيط الفعّال وإدارة الحشود لتعزيز كفاءة الأنظمة في ذلك وتطوير وسائل مراقبة التدفقات البشرية داخل المسجد الحرام؛ بما يحقق أعلى مستويات الانسيابية والتنظيم وفق معايير عالية الدقة لاتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة وتحليل شامل للحركة داخل المسجد الحرام للوصول إلى نتائج وحلول متميزة.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لاستثمار التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.