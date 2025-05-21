اخبار السعوديه

الرباط.. المملكة تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

0 نشر
واس - الرباط 0 تبليغ

  • الرباط.. المملكة تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين 1/2
  • الرباط.. المملكة تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط.. المملكة تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة يوم أمس في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة المغربية ومملكة هولندا، الذي تم إطلاقه من قبل المملكة العربية ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي في الاجتماع رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في نيويورك، سبتمبر 2024.
ومثلت المملكة في الاجتماع الخامس للتحالف في الرباط المستشار في وزارة الخارجية منال رضوان، والمستشار محمد الحربي.

تنفيذ حل الدولتين

وشارك في الاجتماع ممثلين عن عدد كبير من الدول الأعضاء في التحالف وعدد من المنظمات الدولية الذي عقد تحت شعار"استدامة الزخم لعملية السلام.. الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة".
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات سابقة عقدها التحالف بدأت في الرياض، ثم بروكسل، وأوسلو، والقاهرة، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم حل الدولتين وإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وعُقد اجتماع الرباط في إطار التحضير للمؤتمر عالي المستوى المرتقب في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا