شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط.. المملكة تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية