تشوه بصري يهدد افتتاح مستشفى ظهران الجنوب الجديد

أخلت كل من بلدية محافظة ظهران الجنوب وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بمنطقة عسير، مسؤوليتهما عن بقاء التشوه البصري أمام بوابة مشروع مستشفى محافظة ظهران الجنوب الجديد والذي انتهى العمل من تنفيذه وبلغت تكلفته الإجمالية أكثر من 250 مليون ريال، إذ أكدت الجهتان لـ« دوت الخليج » أن الموقع ليس ضمن نطاق عملهما مما أبقى المشكلة منذ سنوات كما هي بل إنها ومع مواسم الأمطار أصبحت تهدد بحدوث انهيار في منشآت نادي العرين من الجهة الشمالية إذا استمر تدفق السيول بهذا المشهد العشوائي، كما قد يهدد بقاء هذا التشوه والحفر حياة منسوبي المستشفى والمرضى والمراجعين في المستقبل القريب.

أمطار وسيول

«دوت الخليج» رصدت التشوه البصري الذي وقفت عليه عبارة عن شعبة «مسيلة» امتداد لعبارة تصريف مياه الأمطار والسيول التي تنتهي في حفرة أو شعب مفتوح، ارتفاعه أكثر من ثلاثة أمتار، وبطول يزيد على 300 متر لتصريف مياه الأمطار والسيول المتدفقة من الجبال من الجهة الغربية للمستشفى الجديد، وقامت البلدية أخيراً برصفه بأحجار، فيما لم تحل مشكلة تصريف مياه الأمطار والسيول، بل إن الموقع ظهر بشكل يشوه بشكل أكبر مشروع ينتظر أهالي المحافظة افتتاحه.

نطاق عمراني

أكد مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية في منطقة عسير المهندس عبدالله الغامدي لـ«دوت الخليج»، أن العبارة الواقعة أمام مستشفى ظهران الجديد تخص وزارة النقل وهي تعمل بشكل جيد من ناحية مدخل العبارة ومخرجها حتى نهاية حرم الطريق، أما الأخرى من أعمال «الربراب» فتقوم به بلدية ظهران الجنوب ومن اختصاصها، خصوصاً وأن الموقع داخل النطاق العمرانى.

تنسيق الجهود

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لبلدية ظهران الجنوب أحمد هادي آل طوق، أن الموقع المشار إليه يقع ضمن نطاق اختصاص وزارة النقل، وتم رفع الموضوع للجهة المختصة، وننتظر في الوقت الحالي زيارة اللجنة المعنية للوقوف على الوضع ميدانياً وتقييم الحالة.

وقال: نؤكد في هذا السياق حرصنا الكامل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لتفادي أي آثار سلبية محتملة.

مسطحات خضراء

بدوره، كشف عضو المجلس البلدي السابق بظهران الجنوب حسن العطريز أن المجلس كان قد أصدر قراراً بعد وقوف عدة لجان في حينه على الموقع بضرورة دفن الشعب وتحويل الموقع إلى حديقة ومسطحات خضراء على أن يتم عمل مشروع لتصريف مياه الأمطار والسيول في شارع الخدمة لطريق الملك خالد المؤدي إلى نجران في وادي الغار من الجهة الشمالية وفي وادي الشط جوار المكبس من الجهة الجنوبية.

تقاذف المسؤولية

- النقل

- العبارة تعمل بشكل جيد

- الأعمال الأخرى من اختصاص البلدية

- الموقع داخل النطاق العمرانى

* البلدية

- الموقع يقع ضمن نطاق النقل

- تم رفع الموضوع للجهة المختصة

- ننتظر زيارة اللجنة المعنية للوقوف على الوضع ميدانياً