شكرا لقرائتكم خبر عن بـ7 لغات.. تدشين روبوت "منارة" لإجابة السائلين في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

موسم حج ١٤٤٦هـ

روبوت منارة الحرمين

الدمام - شريف احمد - عضدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تجربتها الذكية الإثرائية لإيصال رسالة الحج الوسطية إلى العالم، حيث دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس النسخة الثانية من "روبوت منارة الحرمين" المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمخصص لإجابة السائلين في المسجد الحرام، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين إيمانيًا ومعرفيًا.وصُمم روبوت منارة الحرمين (النسخة الثانية) خصيصًا للرئاسة، ليكون مرجعًا ذكيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، من خلال قاعدة بيانات فقهية محوكمة ومتكاملة، مع دعم خاصية التواصل المباشر مع المفتين عن طريق مكالمة فيديو، في حال عدم توفر الإجابة ضمن النظام الذكي.وأكد السديس أن الرئاسة أولت موسم حج ١٤٤٦هـ اهتمامًا بالغًا في تعظيم المسار الإثرائي الذكي، لتقديم خدمات رقمية متقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن روبوت منارة بنسخته الثانية يُعد أيقونة الذكاء الاصطناعي الإثرائي في المسجد الحرام، ومنارة رقمية إبداعية تُجسّد نموذجًا متطوّرًا لخدمة السائلين، ونقلة نوعية في توظيف التقنية لخدمة الرسالة الإسلامية الوسطية.ويتميّز الروبوت بتصميم هندسي مستوحى من الزخارف الإسلامية التي تعكس روح وجمال العمارة الإسلامية في الحرمين الشريفين، ما يجعله إضافة فريدة تجمع بين الأصالة والتراث والتقنية المتقدّمة، ويوفر تجربة مستخدم سلسة تتيح الوصول السريع والدقيق للمعلومة الشرعية بلغة سهلة ووسائل تفاعلية مرنة.ويخدم روبوت منارة عدة لغات؛ العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الأردية، الملايوية، والبنغالية، بما يضمن إيصال الإجابة الشرعية لشرائح واسعة من ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، ويعزّز من تكامل الرسالة العالمية للحرمين الشريفين.وقد شهدت مراحل الإجابة على الاستفسارات الشرعية وتقديم الفتوى في الحرمين الشريفين تطورًا ملحوظًا عبر العقود الماضية، بدءًا من استخدام الكرسي التقليدي والتليفونات القديمة، مرورًا بالكرسي الحديث والمكاتب المزوّدة بالأجهزة الإلكترونية، ثم التطبيقات الذكية، حتى وصلت اليوم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، في نقلة نوعية تعكس التوجّه نحو تعظيم الرسالة الرقمية في خدمة الحجاج والمعتمرين ضمن رؤية شاملة واحترافية.