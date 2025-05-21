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بطول 2.9 كم.. انتهاء أعمال تمهيد لإنشاء ازدواجي طريق مكة بالخفجي

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اليوم - الخفجي 0 تبليغ

  • بطول 2.9 كم.. انتهاء أعمال تمهيد لإنشاء ازدواجي طريق مكة بالخفجي 1/3
  • بطول 2.9 كم.. انتهاء أعمال تمهيد لإنشاء ازدواجي طريق مكة بالخفجي 2/3
  • بطول 2.9 كم.. انتهاء أعمال تمهيد لإنشاء ازدواجي طريق مكة بالخفجي 3/3

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الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة الخفجي من أعمال الردم والتسوية، بجزء من طريق مكة المكرمة، ضمن برنامج معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.

أعمال إنشاء الطريق

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد اليامي، بأن البلدية انتهت مؤخراً من أعمال ردم وتسوية طريق مكة المكرمة بإجمالي مساحة 45,000 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال طبقة الأساس الركامي، بإجمالي مساحة 40,000 ألف متر مربع.
ولفت إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء طريق ازدواجي لطريق مكة المكرمة لتعديل المسار القادم من طريق مكة المكرمة باتجاه المدخل الجنوبي للمحافظة، للميدان الذي يربط طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، بطريق مكة المكرمة بإجمالي طول 2900 متر وعرض 11 متر للاتجاهين، بالإضافة إلى جزيرة وسطية بعرض 4 متر، وسيتم أعمال السفلتة بمساحة إجماليه تبلغ 41650 متر مربع من الاسفلت.
بطول 2.9 كم.. انتهاء أعمال تمهيد لإنشاء ازدواجي طريق مكة بالخفجي - اليوم
بطول 2.9 كم.. انتهاء أعمال تمهيد لإنشاء ازدواجي طريق مكة بالخفجي - اليوم

رفع مستوى أداء الطرق

ويأتي ذلك ضمن اهتمامات البلدية في تطوير المحافظة والمراكز التابعة لها واستمرار جهودها في إطار رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.
وقال المهندس اليامي بأن المحافظة تشهد نشاطاً ملحوظاً في أعمال السفلتة لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، مشيراً إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بأعمال الصيانة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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