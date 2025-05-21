- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ”القطاع غير الربحي“: 13 إنذاراً وإحالات لجمعيات و41 كياناً مخالفاً والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن عدد من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها مؤخراً في إطار دوره الإشرافي لضمان التزام المنظمات والأفراد بالأنظمة واللوائح، حيث أصدر 13 إنذارًا بحق جمعيات أهلية وأحال جمعية أهلية أخرى للجهات المختصة، بالإضافة إلى إحالة 41 كيانًا تجاريًّا للجهات ذات العلاقة نظير تجاوزات مرصودة.
جاء ذلك ضمن إعلان المركز عن مستجدات القطاع لشهر أبريل 2025م، والذي شهد أيضاً نموًا ملحوظًا بتسجيل 112 منظمة جديدة، ليتجاوز إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 6,270 منظمة.
وتفصيلاً للإجراءات التنظيمية، أوضح المركز أنه أصدر قرارًا إداريًّا واحدًا لإعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية أهلية، وقرر حل جمعيتين أهليتين اختياريًّا.
وفيما يتعلق بمخالفات جمع التبرعات، أصدر المركز 6 مخالفات بحق الأفراد، وتعامل مع 31 بلاغًا لمخالفات مماثلة، وعمل على 17 جلسة تحقيق متخصصة في هذا الشأن.
وعلى صعيد النمو، سجل القطاع خلال شهر أبريل الماضي 61 جمعية أهلية و7 مؤسسات أهلية و44 صندوقًا عائليًّا، وذلك في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية وبمختلف مناطق المملكة.
كما أصدر المركز خلال الشهر ذاته 366 ترخيصًا لجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية المرخصة.
وأكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع.
دعا الجميع إلى التواصل الفعال معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني «ncnp.gov.sa»، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي له بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
وفي إطار جهوده الرامية إلى توحيد وتكامل الجهود المبذولة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي، نظّم المركز مؤخرًا الملتقى السنوي للوحدات الإشرافية.
وشهد الملتقى مشاركة من ممثلي 32 جهة حكومية من الجهات ذات العلاقة، وهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتطوير آليات العمل المشترك، وبحث سبل التنسيق الفعال لضمان تكامل الأدوار وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الإشراف والدعم، كما ناقش التحديات والفرص بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودفع مسيرة التنمية المستدامة في القطاع.
جاء ذلك ضمن إعلان المركز عن مستجدات القطاع لشهر أبريل 2025م، والذي شهد أيضاً نموًا ملحوظًا بتسجيل 112 منظمة جديدة، ليتجاوز إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 6,270 منظمة.
إجراءات تنظيمية
وتفصيلاً للإجراءات التنظيمية، أوضح المركز أنه أصدر قرارًا إداريًّا واحدًا لإعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية أهلية، وقرر حل جمعيتين أهليتين اختياريًّا.
وفيما يتعلق بمخالفات جمع التبرعات، أصدر المركز 6 مخالفات بحق الأفراد، وتعامل مع 31 بلاغًا لمخالفات مماثلة، وعمل على 17 جلسة تحقيق متخصصة في هذا الشأن.
وعلى صعيد النمو، سجل القطاع خلال شهر أبريل الماضي 61 جمعية أهلية و7 مؤسسات أهلية و44 صندوقًا عائليًّا، وذلك في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية وبمختلف مناطق المملكة.
كما أصدر المركز خلال الشهر ذاته 366 ترخيصًا لجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية المرخصة.
وأكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع.
تواصل فعال
دعا الجميع إلى التواصل الفعال معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني «ncnp.gov.sa»، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي له بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
تكامل الجهود
وفي إطار جهوده الرامية إلى توحيد وتكامل الجهود المبذولة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي، نظّم المركز مؤخرًا الملتقى السنوي للوحدات الإشرافية.
وشهد الملتقى مشاركة من ممثلي 32 جهة حكومية من الجهات ذات العلاقة، وهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتطوير آليات العمل المشترك، وبحث سبل التنسيق الفعال لضمان تكامل الأدوار وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الإشراف والدعم، كما ناقش التحديات والفرص بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودفع مسيرة التنمية المستدامة في القطاع.