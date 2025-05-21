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جراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة 

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عبدالعزيز العمري - المدينة المنورة  0 تبليغ

  • جراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة  1/3
  • جراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة  2/3
  • جراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة  3/3

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الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد في المدينة المنورة، حياة حاجة إندونيسية في العقد الثالث من العمر، بعد تدخل جراحي دقيق استأصل ورمًا في دماغها، ضمن أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي.
وكانت الحاجة قد حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من صداع شديد واستفراغ متكرر، ما استدعى إجراء فحوصات متقدمة شملت أشعة الرنين المغناطيسي والمقطعية، والتي كشفت وجود ورم في الجزء الأيمن من الدماغ، مصحوبًا بارتشاح في الخلايا الدماغية ومؤشرات لضغط مرتفع على المناطق المجاورة في المخ.
جراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة 

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفريق الطبي قرر التدخل الجراحي العاجل، حيث أُجريت عملية ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال الورم بالكامل، وتكللت بالنجاح بفضل الله.
جراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة 

تحسن فوري


وقد سجل الفريق الطبي تحسنًا فوريًا في وظائف الدماغ، مع اختفاء كامل للأعراض، مما مكن الحاجة من مغادرة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، للالتحاق ببعثتها واستكمال مناسك الحج.
ويُعد هذا النجاح امتدادًا لتطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي، الذي يضمن سرعة التدخل وفق بروتوكولات علاجية دقيقة تحفظ حياة المستفيدين وتُحسن جودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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