شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تحسن فوري

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد في المدينة المنورة، حياة حاجة إندونيسية في العقد الثالث من العمر، بعد تدخل جراحي دقيق استأصل ورمًا في دماغها، ضمن أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي.وكانت الحاجة قد حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من صداع شديد واستفراغ متكرر، ما استدعى إجراء فحوصات متقدمة شملت أشعة الرنين المغناطيسي والمقطعية، والتي كشفت وجود ورم في الجزء الأيمن من الدماغ، مصحوبًا بارتشاح في الخلايا الدماغية ومؤشرات لضغط مرتفع على المناطق المجاورة في المخ.وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفريق الطبي قرر التدخل الجراحي العاجل، حيث أُجريت عملية ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال الورم بالكامل، وتكللت بالنجاح بفضل الله.وقد سجل الفريق الطبي تحسنًا فوريًا في وظائف الدماغ، مع اختفاء كامل للأعراض، مما مكن الحاجة من مغادرة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، للالتحاق ببعثتها واستكمال مناسك الحج.ويُعد هذا النجاح امتدادًا لتطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي، الذي يضمن سرعة التدخل وفق بروتوكولات علاجية دقيقة تحفظ حياة المستفيدين وتُحسن جودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.