شكرا لمتابعة خبر عن روبوت جراحي يُحدث طفرة في الرعاية الصحية بمكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عن إدخال روبوت جراحي متقدم بلغت قيمته 16 مليون ريال، وذلك بهدف رفع كفاءة العمليات الجراحية وتعزيز دقتها، خصوصًا في الجراحات الدقيقة كجراحة القلب والمخ والعظام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الصحة لتبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة.

ويُتوقع أن يسهم الروبوت الجراحي الجديد بمدينة الملك عبدالله الطبية في تحسين مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، وتقليل نسب المضاعفات، فضلًا عن اختصار مدة البقاء في المستشفى

يُذكر أن مستشفيات أخرى حققت نجاحات ملحوظة في هذا المجال؛ حيث شهد مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة إجراء عملية دقيقة لاستبدال مفصل الركبة لسيدة سبعينية باستخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تسريع فترة التعافي وتحقيق نتائج طبية متميزة.

كما تمكّن مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة من إجراء أول عملية جراحية بالمخ باستخدام الروبوت الآلي، في إنجاز طبي يحد من مخاطر الجراحات التقليدية.

وفي إنجاز آخر، نجح المستشفى ذاته في تنفيذ أكثر من 400 عملية قلب معقدة باستخدام الروبوت، من بينها أول عملية زراعة قلب كاملة على مستوى العالم تُجرى بهذه التقنية.