شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال يمازح سيدة مسنة ويعدها بسيارة هدية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى كبير الأعضاء الذهبيين بنادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال بسيدة مسنّة أثناء مروره في أحد شوارع الرياض على دراجته الهوائية.

وقد أظهرت السيدة فرحتها الكبيرة بلقاء الأمير، معبّرة بكلمات مؤثرة عن سعادتها بهذه المصادفة التي لم تكن تتوقعها.

وخلال حديثه الودي معها، فاجأ الأمير الوليد السيدة بوعده بإهدائها سيارة، ما أثار موجة إعجاب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل النشطاء مع المقطع مشيدين بتواضعه وكرمه الدائم.

وتأتي هذه المبادرة في سياق سلسلة من المواقف المشرفة التي عُرف بها الأمير الوليد، إذ اعتاد على مدّ يد العون لمن يحتاج دون تردد، ما جعله يحظى بلقب “ملك الإنسانية القريب من الشعب”، نظرًا لما يُظهره من روح العطاء وحسن التعامل مع الجميع دون تكلّف.