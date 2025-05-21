شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب بإنشاء مترو المدن وزيادة استيعاب القطارات وسرعتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل، بالعمل على زيادة عدد البرامج التدريبية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، وتنويعها بما يلبي حاجات القطاع.

ودعا المجلس في جلسته العادية الـ31 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة إلى مراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة إنشاء مشاريع (مترو) في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية. والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب، وزيادة سرعتها إلى مستوى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين.

وطالب المجلس دارة الملك عبدالعزيز بإتاحة نظام البوابة البحثية لمستفيديها من خلال موقعها الإلكتروني، وزيادة التعريف بخدماتها للمستفيدين كافة في مجال تعقيم وترميم الوثائق والمخطوطات، وتجليد الكتب.