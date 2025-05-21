شكرا لقرائتكم خبر عن 37 دقيقة تنقذ بصر حاجة تركية من العمى في مدينة الملك عبدالله الطبية والان نبدء بالتفاصيل

حالة صحية مستقرة

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الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بصر حاجة تركية بعد تدخل جراحي دقيق لمعالجة انفصال شبكي حاد في العين اليسرى، هدد مركز الإبصار واستدعى تدخلاً عاجلًا.وكانت الحاجة قد وصلت إلى المركز وهي تعاني من ضعف مفاجئ في النظر استمر لأربعة أيام، حيث أظهرت الفحوصات السريرية الدقيقة وجود ثقب خطير في الشبكية تسبب في انفصالها.وعلى الفور، باشر الفريق الطبي بقيادة الدكتور ناصر الصاعدي، استشاري طب وجراحة الشبكية، إجراء عملية متقدمة شملت استئصال السائل الزجاجي وإصلاح الانفصال وحقن زيت السيليكون.قد أُجريت العملية بنجاح في وقت قياسي بلغ 37 دقيقة، ضمن برنامج عمليات اليوم الواحد، وخرجت الحاجة بحالة صحية مستقرة وتحت متابعة طبية دقيقة.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن انفصال الشبكية يُعد من الحالات الطارئة التي تستوجب تدخلاً عاجلاً، إذ يؤدي تمزق الشبكية إلى تسرب السائل الزجاجي خلفها، ما يتسبب في انفصالها عن الجدار الداخلي للعين، وفي حال تأخر العلاج، قد يفقد المريض بصره بشكل دائم.تُعد هذه الحالات أكثر شيوعًا بين المصابين بقصر النظر الشديد أو من لديهم تاريخ جراحي أو إصابات عينية سابقة.وتؤكد مدينة الملك عبدالله الطبية التزامها الراسخ بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية المتقدمة لضيوف الرحمن، بما يعكس جاهزيتها في التعامل مع الحالات الطارئة، ويعزز من جودة الخدمات الطبية المقدمة وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في رعاية حجاج بيت الله الحرام.