شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 220 سلّمًا و29 مصعدًا تخدم 200 ألف قاصد في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل



وتتوزع أكثر من 220 سلّمًا كهربائيًّا في عدة مواقع داخل المسجد الحرام، منها 122 سلّمًا في المسعى، و56 سلّمًا في التوسعة كفاءة عالية

وصُمّمت هذه السلالم لتعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة، وتتكامل مع باقي البنية التحتية لخدمة الكثافة البشرية المتزايدة.

كما تدعم هذه المنظومة 29 مصعدًا كهربائيًّا موزعة بدقة لتغطية النقاط الحيوية، منها 9 مصاعد في المسعى، و4 في التوسعة السعودية الثانية، و5 تخدم دورات المياه، بالإضافة إلى 4 مصاعد في بدروم الساحات ونفق السوق الصغير، و7مصاعد في المباني المشغلة للمسجد الحرام. صيانة دورية

وحرصت الهيئة على تنفيذ برامج صيانة دورية ومكثفة لكافة هذه التجهيزات لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة، مع تطبيق معايير دقيقة في الحماية والوقاية، ما يعزز راحة القاصدين ويعكس حرص المملكة الدائم على تيسير أداء المناسك في أجواء إيمانية آمنة. الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، حيث تسهم منظومة السلالم والمصاعد الكهربائية في خدمة أكثر من 200 ألف قاصد في الساعة الواحدة، بما يضمن انسيابية الحركة وراحة الزوار والمعتمرين.وتتوزع أكثر من 220 سلّمًا كهربائيًّا في عدة مواقع داخل المسجد الحرام، منها 122 سلّمًا في المسعى، و56 سلّمًا في التوسعة السعودية الثانية، و20 سلّمًا عند نفق السوق الصغير، و14 سلّمًا إضافيًا تخدم دورات المياه.وصُمّمت هذه السلالم لتعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة، وتتكامل مع باقي البنية التحتية لخدمة الكثافة البشرية المتزايدة.كما تدعم هذه المنظومة 29 مصعدًا كهربائيًّا موزعة بدقة لتغطية النقاط الحيوية، منها 9 مصاعد في المسعى، و4 في التوسعة السعودية الثانية، و5 تخدم دورات المياه، بالإضافة إلى 4 مصاعد في بدروم الساحات ونفق السوق الصغير، و7مصاعد في المباني المشغلة للمسجد الحرام.وحرصت الهيئة على تنفيذ برامج صيانة دورية ومكثفة لكافة هذه التجهيزات لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة، مع تطبيق معايير دقيقة في الحماية والوقاية، ما يعزز راحة القاصدين ويعكس حرص المملكة الدائم على تيسير أداء المناسك في أجواء إيمانية آمنة.