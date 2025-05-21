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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودع مخالف لتكرير الزيوت في حي الساحل بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن ضبط مستودع يُمارس نشاطًا مخالفًا لتكرير الزيوت الصناعية المستعملة، وذلك بحي الساحل في نطاق بلدية الجنوب الفرعية، وذلك من خلال مداهمة ميدانية نفذتها بمشاركة الجهات الحكومية المختصة.
وجاءت المداهمة بعد رصد الموقع والتحقق من الاشتباهات، حيث تبين أن المستودع يتكوّن من قسمين يفصل بينهما ممر داخلي، ويعمل دون أي تراخيص أو لوحات تجارية، وبمساندة الدفاع المدني، جرى فتح الأبواب الخارجية والداخلية، فيما اتضح خلو الموقع من العاملين لحظة الدخول.
وعُثر داخل المستودع على 205 جالونات سعة 900 لتر مملوءة بزيوت صناعية مستخدمة، بالإضافة إلى خمسة صهاريج كبيرة يُرجّح استخدامها في عمليات تكرير غير نظامية للزيوت، بما يشكّل خطرًا على البيئة والصحة العامة.
وشارك في الحملة كل من: أمانة محافظة جدة ممثلة في الادارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، إدارة المستودعات، وبلدية الجنوب الفرعية، بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة التجارة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدفاع المدني، الضبط الميداني، وإدارة السكن الجماعي للأفراد، ضمن جهود تكاملية لضبط المخالفات وتعزيز الامتثال.
وأكدت أمانة جدة استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدة بوعي السكان وتعاونهم، ومهيبة بالجميع أهمية الإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة أو مواقع مشبوهة عبر قنواتها الرسمية، حمايةً للبيئة وسلامة المجتمع.
وجاءت المداهمة بعد رصد الموقع والتحقق من الاشتباهات، حيث تبين أن المستودع يتكوّن من قسمين يفصل بينهما ممر داخلي، ويعمل دون أي تراخيص أو لوحات تجارية، وبمساندة الدفاع المدني، جرى فتح الأبواب الخارجية والداخلية، فيما اتضح خلو الموقع من العاملين لحظة الدخول.
وعُثر داخل المستودع على 205 جالونات سعة 900 لتر مملوءة بزيوت صناعية مستخدمة، بالإضافة إلى خمسة صهاريج كبيرة يُرجّح استخدامها في عمليات تكرير غير نظامية للزيوت، بما يشكّل خطرًا على البيئة والصحة العامة.
الهيئة العامة للغذاء والدواءووثّقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، كامل الحالة إلكترونيًا مدعّمة بالصور، فيما أغلقت الأمانة الموقع بشكل فوري، وأشعرت مالكه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وشارك في الحملة كل من: أمانة محافظة جدة ممثلة في الادارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، إدارة المستودعات، وبلدية الجنوب الفرعية، بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة التجارة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدفاع المدني، الضبط الميداني، وإدارة السكن الجماعي للأفراد، ضمن جهود تكاملية لضبط المخالفات وتعزيز الامتثال.
وأكدت أمانة جدة استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدة بوعي السكان وتعاونهم، ومهيبة بالجميع أهمية الإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة أو مواقع مشبوهة عبر قنواتها الرسمية، حمايةً للبيئة وسلامة المجتمع.