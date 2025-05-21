شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودع مخالف لتكرير الزيوت في حي الساحل بجدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.