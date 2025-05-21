شكرا لقرائتكم خبر عن استشارات ومبادرات متنوعة.. أنشطة جناح "تعليم الرياض" في سكول إكسبو 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المعرض الدولي للمدارس – سكول إكسبو 2025 من خلال جناح خاص لها في المعرض للتعرف على أبرز برامج الإدارة وخدماتها، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب والمنتجات التعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن المعارض التعليمية بشكل عام تؤدي دوراً هاماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب وتشجيعهم للابتكار والإبداع.

أنشطة وفعاليات الجناح وقال أن الجناح يقدم استشارات متنوعة في عدد من المجالات كالطفولة المبكرة وذوي الإعاقة والموهبين والنشاط الطلابي، بالإضافة إلى تقديم جودة الخدمات عدد من الحلول والمبادرات في مجالات التغذية، منوها أن فريق من أمانة جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع مشاركين في نشر ثقافة الجائزة.

وأشار الثميري إلى أن المعارض التعليمية تهدف كذلك إلى جذب الاستثمارات في مجال التعليم وتعزيز الشراكات بين التعليم والقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء العلاقات والتواصل بين المؤسسات التعليمية لتعزيز مبادئ التنمية الاقتصادية لبناء مجتمع متعلم ومبتكر.