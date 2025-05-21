شكرا لقرائتكم خبر عن "ميقات ذي الحليفة".. تطوير وخدمات متنوعة في أول محطات طريق الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشكل ميقات ذي الحليفة أول المحطات التي يسلكها الحجاج في طريقهم من المدينة المنورة إلى المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة؛ لأداء فريضة الحج، ترافقهم جهود إرشادية، وخدمات تنظيمية تبذلها اللجان الميدانية الممثلة لمختلف الجهات الحكومية؛ لتيسير انتقال حافلات نقل الحجاج برًا، بيُسر وأمان.

وتظهر مشاهد توافد حافلات تُقلُّ حجاجًا من عدة جنسيات اليوم إلى ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة الذي يقع بمحاذاة طريق الهجرة السريع باتجاه مكة المكرمة، بوصفه أحد المواقيت المكانية التي يُحرِم منها الحجاج والمعتمرين القادمين من جهة المدينة المنورة أثناء مرورهم بالميقات، يستعدون فيه لأداء المناسك، بالاغتسال، وارتداء ملابس الإحرام، وعقد نية الدخول في النُسُك.

وترافق ضيوف الرحمن في مسجد الميقات، وساحاته المحيطة، وساحات وقوف الحافلات والمركبات، خدمات تنظيمية تبذلها الجهات المعنية.

خدمات التوعية والإرشاد المكاني وتشمل الإشراف على وصول الحافلات وتنظيم اصطفافها في الساحات الخارجية، وإرشاد الحجاج أثناء انتقالهم من الحافلات إلى مسجد الميقات بقسمي الرجال والنساء، ومتابعة توفّر الخدمات في مرافق الوضوء، ودورات المياه التي تم توفيرها بأعداد كافية لخدمة المستفيدين.

وتتضمن الخدمات تنفيذ أعمال النظافة بشكل مستمر، إضافة إلى خدمات التوعية والإرشاد المكاني، وتهيئة الخدمات والكراسي والعربات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإرشاد الحجاج بالاستفادة من المرافق المتاحة لراحتهم في الساحات المظللة والمكيّفة لاسيما في أوقات الذروة.

وشملت أيضًا نقاط شرب المياه، وإرشاد ضيوف الرحمن إلى الخدمات المتاحة في الساحة المقابلة للمسجد التي تشمل منافذ بيع رداء ومستلزمات الإحرام، ومحال لبيع الأغذية، والمشروبات الساخنة والباردة.

انسيابية الحركة المرورية وتواكب جموع الحجيج أثناء مرورهم بميقات ذي الحليفة الذي يشهد أعمال تطوير وتأهيل وتوسعة المساحات المحيطة بالمسجد، خدمات طبية، وإسعافية، وتطوعية، يقدمها مختصون من الكوادر العاملة في الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن، لتلمّس احتياجات الفئات الأكثر حاجة للخدمة، فضلًا عن لوحات وشاشات تقدّم خدمات التوعية، وإرشاد التائهين والحافلات.

كما تقدم القطاعات الأمنية الجهود التنظيمية، لضمان انسيابية الحركة المرورية في محيط منطقة الميقات، ومتابعة وصول الحافلات ومغادرتها بسلاسة على مدار اليوم، ضمن منظومة الخدمات التي ترافق ضيوف الرحمن خلال موسم ما قبل الحج منذ وصولهم للمدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية حتى انتقالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج.