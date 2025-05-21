شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.7 ريختر.. هزة أرضية تضرب جنوب جزر "كيرماديك" في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، جنوب جزر "كيرماديك" قبالة سواحل نيوزيلندا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الهزة وقعت على عمق 131.0 كيلومترًا، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة. يذكر أن جزر "كيرماديك" تبعد نحو ألف كيلومتر شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وكثيرًا ما تتعرض لزلازل قوية.