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شكرا لقرائتكم خبر عن عبر 270 محطة.. الذكاء الاصطناعي يعزّز رصد الزلازل في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها الوطنية للرصد الزلزالي، والتي تضم 270 محطة رقمية عالية الحساسية موزعة على مختلف مناطق المملكة، في خطوة تعكس حجم التقدم العلمي والتقني الذي حققته الهيئة في مجال مراقبة النشاط الزلزالي وتعزيز الأمن الجيولوجي الوطني.
وتُعد هذه الشبكة واحدة من أكبر الشبكات الإقليمية من حيث الانتشار الجغرافي والتكامل التقني، حيث تعمل المحطات على مدار الساعة باستخدام تقنيات متقدمة لرصد أدق الاهتزازات الأرضية، بما في ذلك الزلازل الصغيرة التي قد لا تُشعر بها غالبية السكان، لكنها تحمل مؤشرات علمية مهمة تساعد في فهم النشاط التكتوني ومتابعة الصفائح الأرضية في المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن هذه المحطات ترتبط بشكل مباشر بالأقمار الصناعية وشبكات الإنترنت الآمنة، ما يضمن سرعة نقل البيانات بشكل فوري إلى مراكز التحليل المتقدمة، والتي تقوم بدورها باستخدام أحدث البرمجيات العلمية لتحديد موقع الزلزال وعمقه وقوته بدقة عالية، داخل حدود المملكة، وفي بعض الحالات خارجها أيضًا، خاصةً في المناطق الحدودية.
ويُعد هذا التطوير جزءًا من جهود الهيئة في تحديث بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الفنية، حيث تستثمر بشكل مستمر في التدريب والتأهيل، وتحديث الأجهزة والبرمجيات المستخدمة، إلى جانب التعاون المستمر مع المراكز البحثية والجامعات الوطنية والعالمية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة أداء منظومة الرصد الزلزالي.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير منظومة علمية متكاملة تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز الأمن الجيولوجي في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع السلامة العامة والتخطيط العمراني السليم ضمن أولويات التنمية المستدامة.
وتُعد هذه الشبكة واحدة من أكبر الشبكات الإقليمية من حيث الانتشار الجغرافي والتكامل التقني، حيث تعمل المحطات على مدار الساعة باستخدام تقنيات متقدمة لرصد أدق الاهتزازات الأرضية، بما في ذلك الزلازل الصغيرة التي قد لا تُشعر بها غالبية السكان، لكنها تحمل مؤشرات علمية مهمة تساعد في فهم النشاط التكتوني ومتابعة الصفائح الأرضية في المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن هذه المحطات ترتبط بشكل مباشر بالأقمار الصناعية وشبكات الإنترنت الآمنة، ما يضمن سرعة نقل البيانات بشكل فوري إلى مراكز التحليل المتقدمة، والتي تقوم بدورها باستخدام أحدث البرمجيات العلمية لتحديد موقع الزلزال وعمقه وقوته بدقة عالية، داخل حدود المملكة، وفي بعض الحالات خارجها أيضًا، خاصةً في المناطق الحدودية.
منظومة الرصد الزلزاليوفي سياق متصل، بيّنت الهيئة أنها طوّرت خوارزميات خاصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، حيث تم تطبيقها بنجاح في عدد من المناطق ذات النشاط الزلزالي المتكرر، وحققت نتائج دقيقة وموثوقة أسهمت في تحسين جودة البيانات المستخلصة من المحطات، وتسريع عملية التقييم والتفاعل المبكر مع أي نشاط زلزالي.
ويُعد هذا التطوير جزءًا من جهود الهيئة في تحديث بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الفنية، حيث تستثمر بشكل مستمر في التدريب والتأهيل، وتحديث الأجهزة والبرمجيات المستخدمة، إلى جانب التعاون المستمر مع المراكز البحثية والجامعات الوطنية والعالمية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة أداء منظومة الرصد الزلزالي.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير منظومة علمية متكاملة تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز الأمن الجيولوجي في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع السلامة العامة والتخطيط العمراني السليم ضمن أولويات التنمية المستدامة.