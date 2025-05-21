ميقات ذي الحليفة نقطة انطلاق لمناسك الحج

مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول يدشن ملتقى ومعرض التوعية بالأمن السيبراني بتعليم جازان دشّن مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف بن محمد المدني اليوم ملتقى التوعية بالأمن السيبراني “لا تفتح لهم باب”... جازان: جازان: دوت الخليج 23 ذو القعدة 1446 هـ 23 ذو القعدة 1446 هـ شرطة الرياض تضبط 3 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (3) وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 ذو القعدة 1446 هـ 23 ذو القعدة 1446 هـ انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الشؤون الأمنية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة عقد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين... بكين: دوت الخليج بكين: دوت الخليج 23 ذو القعدة 1446 هـ 23 ذو القعدة 1446 هـ الغش يقتحم نقوش البشت الحساوي فيما يستمد «البشت» الحساوي أصالة هويته من خياطته «اليدوية» على أيدي سعوديين، امتهنوا خياطة البشوت في مراحله كافة، بدأت عمالة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 22 ذو القعدة 1446 هـ 22 ذو القعدة 1446 هـ تشوه بصري يهدد افتتاح مستشفى ظهران الجنوب الجديد أخلت كل من بلدية محافظة ظهران الجنوب وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بمنطقة عسير، مسؤوليتهما عن بقاء التشوه البصري أمام بوابة... أبهـا: عوض فرحان أبهـا: عوض فرحان 22 ذو القعدة 1446 هـ 22 ذو القعدة 1446 هـ 583 ألف دونم مساحات زراعية بالأحساء أظهر «تقرير» زراعي، حديث متخصص، بعنوان: «البنية التحتية الزراعية في الأحساء.. الحيازات الزراعية والموارد الطبيعية»، إجمالي... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 22 ذو القعدة 1446 هـ 22 ذو القعدة 1446 هـ تعزيز كفاءة إنتاج زراعة الأعلاف نظّم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) ورشة عمل بعنوان «زراعة الأعلاف الموسمية.. توطين واستثمار»، بمشاركة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1446 هـ 22 ذو القعدة 1446 هـ

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