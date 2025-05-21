- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول يدشن ملتقى ومعرض التوعية بالأمن السيبراني بتعليم جازان
دشّن مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف بن محمد المدني اليوم ملتقى التوعية بالأمن السيبراني “لا تفتح لهم باب”...
شرطة الرياض تضبط 3 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج
ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (3) وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب...
انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الشؤون الأمنية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة
عقد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين...
الغش يقتحم نقوش البشت الحساوي
فيما يستمد «البشت» الحساوي أصالة هويته من خياطته «اليدوية» على أيدي سعوديين، امتهنوا خياطة البشوت في مراحله كافة، بدأت عمالة...
تشوه بصري يهدد افتتاح مستشفى ظهران الجنوب الجديد
أخلت كل من بلدية محافظة ظهران الجنوب وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بمنطقة عسير، مسؤوليتهما عن بقاء التشوه البصري أمام بوابة...
583 ألف دونم مساحات زراعية بالأحساء
أظهر «تقرير» زراعي، حديث متخصص، بعنوان: «البنية التحتية الزراعية في الأحساء.. الحيازات الزراعية والموارد الطبيعية»، إجمالي...
تعزيز كفاءة إنتاج زراعة الأعلاف
نظّم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) ورشة عمل بعنوان «زراعة الأعلاف الموسمية.. توطين واستثمار»، بمشاركة...
كانت هذه تفاصيل خبر ميقات ذي الحليفة نقطة انطلاق لمناسك الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.