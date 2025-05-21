السعودية | ​وزارة التعليم تشارك في المنتدى العالمي للتعليم 2025 بلندن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ترأس وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي أ.د. ناصر العقيلي وفد الوزارة المشارك في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2025 المنعقد في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، في الفترة 19-21 مايو الجاري تحت شعار: “من الاستقرار إلى النمو: بناء تعليم أقوى وأكثر جراءة وأفضل معاً”، بمشاركة عدد من وزراء التعليم في دول العالم.

وشارك الوفد السعودي في الافتتاح الرسمي للمنتدى والجلسة العامة الأولى، إلى جانب المشاركة في ورشة عمل “الشراكة في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني” التي استعرضت فرص التعاون التجاري في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني السعودي.

والتقى الوفد السعودي وزير التعليم البريطاني السيد ستيفن مورغان، والممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا للتعليم إلى المملكة السير ستيف سميث، كما تم زيارة كلية لندن للأعمال، حيث تم الاطلاع على البرامج التعليمية فيهما، وفرص التعاون المستقبلي.

وعقد الوفد عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع جهات تعليمية بريطانية، شملت اجتماع مع شراكة المهارات البريطانية لتعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية في مجال التدريب وتنمية المهارات، واجتماع مع جمعية مقدمي خدمات التعليم البريطانية (BESA) لدعم الشراكة في التعليم الخاص والتعليم المبكر وتحسين جودة الموارد التعليمية، لاسيما مع نجاح تجربتها في مجموعة مدارس بمدينة الرياض، إلى جانب الالتقاء بممثلي شركة بيرسون العالمية للتعليم المتخصصة في النشر والخدمات التعليمية لبحث التوسع في مجال التعليم المهني.

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