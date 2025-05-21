السعودية | جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للمتاحف وتبرز دورها في حفظ الهوية والتراث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

احتفت جامعة الملك سعود، باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار “مستقبل المتاحف في المجتمعات سريعة التغير”.

وأقيم بهذه المناسبة معرض في بهو الجامعة، شاركت فيه عدد من الجهات المتحفية التابعة للجامعة، وهي: متحف مكتبة الملك سلمان المركزية، ومتحف كلية السياحة والآثار، ومتاحف كلية العلوم، ومتحف بيوت تراثية، ومتحف المخطوطات وترميمها، ومتحف قطع أثرية.

وأبرز المعرض الدور الذي تؤديه المتاحف في حفظ التراث، وصون الهوية الثقافية ونقلها للأجيال القادمة، وتمثل المتاحف مستودعًا حيًا للذاكرة البشرية، وتُجسد صلة الوصل بين الماضي والحاضر.

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