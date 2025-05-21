السعودية | مساعد وزير الإعلام يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية لعام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رأس معالي مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، في مقر وزارة الإعلام اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأكاديمية لعام 2025، بحضور أعضاء المجلس.

وأشاد معاليه بجهود الأكاديمية في تأهيل الكفاءات الإعلامية وتمكينها، ومواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الإعلام محليًّا وعالميًّا.

واستعرض الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس خالد بن عابدين زين العابدين، التوصيات المرتبطة بمحضر الاجتماع السابق، إلى جانب تقديم تحديث شامل لأعمال الأكاديمية خلال الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك أبرز الإنجازات والتحديات ومؤشرات جودة البرامج التدريبية.

وناقش المجلس خطة الأكاديمية المالية، ولائحة عمل مجلس الإدارة، والتوسع في التشغيل بما يتماشى مع إستراتيجيتها لتحقيق الاستدامة المالية، ويُنفَّذ هذا التوسع عبر شراكات فاعلة، منها ما تم مع شركة Emertitus العالمية، ضمن نموذج استثماري يهدف إلى النمو الذكي، ويتيح الوصول إلى برامج تعليمية عالمية بمعايير عالية الجودة.

من جهة أخرى، استعرض المجلس المسار التدريبي “قادة الإعلام” أحد المسارات الإستراتيجية لتمكين قادة مؤثرين في صناعة الإعلام محليًّا وعالميًّا، الذي ينطلق هذا العام، ويستمر تقديمه سنويًّا حتى عام 2030، وذلك عبر معسكَرين ودورتَين تدريبيتَين وتجارب ميدانية، في عدة دول ومدن، وهي: الرياض، وسويسرا، وسنغافورة. وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، وهي: جامعة EHL، وكلية ESCP للأعمال، وجامعة سنغافورة الوطنية، وجامعة تكساس.

وتسعى الأكاديمية إلى مواصلة دورها في تأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية، من خلال برامج تدريبية رائدة، وبيئة تعليمية محفزة للابتكار والإبداع في مختلف مجالات الإعلام.

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