شكرا لقرائتكم خبر عن ”حُج بصحة“.. مستشفى الملك فهد بجدة يُكثّف التوعية الميدانية لحج آمن والان نبدء بالتفاصيل

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تطعيمات معتمدة

الدمام - شريف احمد - فعّل مستشفى الملك فهد بجدة مشاركته في الحملة الوطنية ”حُج بصحة“ التي تنفذها وزارة الصحة، مستهدفًا تعزيز الثقافة الصحية لدى الحجاج ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية لموسم الحج، وذلك في إطار الجهود الوقائية والتوعوية التي تسبق موسم الحج.ونفذ المستشفى سلسلة من الفعاليات التوعوية في عدد من المجمعات التجارية والمواقع الحيوية بمحافظة جدة، حيث تضمنت الحملة أركانًا صحية واستشارية، وفّرت من خلالها الفرق الطبية خدمات قياس الضغط والسكر، واستشارات مباشرة، وتوزيع مطبوعات إرشادية، إلى جانب بث مواد مرئية توضح أهم السلوكيات الصحية المطلوب اتباعها.تركّز التثقيف الصحي على أهمية أخذ التطعيمات المعتمدة، واتباع الإرشادات الوقائية، والاحتياطات الخاصة لمرضى الأمراض المزمنة، في مقدمتهم مرضى السكري وضغط الدم، وذلك لضمان سلامة الحجاج والحد من أي مضاعفات صحية خلال تأدية المناسك.وأكدت إدارة المستشفى أن هذه المشاركة تأتي ضمن التزام المؤسسة بدورها في دعم مبادرات وزارة الصحة، وتعزيز سلامة ضيوف الرحمن عبر التوعية والتدخل الوقائي المبكر، بما ينسجم مع أهداف برنامج ”حُج بصحة“ لضمان موسم حج آمن صحيًا.