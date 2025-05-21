شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بحثي بين ”الري“ وجامعة الإمام عبدالرحمن لتطوير تقنيات الري والان نبدء بالتفاصيل

فرص التعاون

أحدث تقنيات الفحص

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس المؤسسة العامة للري، المهندس محمد أبوحيد، مؤخرًا في مقر المؤسسة بمحافظة الأحساء، وفدًا من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ترأس وفد الجامعة المهندس مطر بن جبرين، الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة، وحضر اللقاء عدد من القيادات والمختصين من كلا الجانبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحيوية.تم خلال اللقاء مناقشة مستفيضة لفرص التعاون المتاحة في مجالات متعددة، شملت الأبحاث والدراسات العلمية المشتركة، وبرامج التدريب المتخصصة، وتقديم الخدمات الاستشارية.وبحث الجانبان سُبل تطوير شراكات معرفية فاعلة، من شأنها أن تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة أنظمة الري المستخدمة، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي والهام.واختتمت زيارة وفد الجامعة بجولة ميدانية تعريفية، بدأت بالإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بالمؤسسة، حيث اطلع الوفد على تطور البنية التحتية الرقمية، وأبرز نظم المراقبة والتحكم المتطورة التي تعتمدها المؤسسة.شملت الجولة زيارة مختبرات جودة المياه، للتعرف عن كثب على أحدث تقنيات الفحص والتحليل المستخدمة في دعم كفاءة عمليات الري وضمان جودة المياه.وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان لتعزيز أواصر التعاون، وتبادل الخبرات العلمية والتطبيقية.ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التكامل المنشود بين المعرفة الأكاديمية والاحتياجات العملية على أرض الواقع، بما يُسهم بفعالية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع المياه.