شكرا لقرائتكم خبر عن السديس مشيدًا بجهود الوكالة القرآنية بالحج: برامج ملهمة تعزز الهداية وتثري الوعي الإيماني والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات مسابقة "تزودوا"

تكريم الفائزات بالمسابقة

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بجهود وكالة الشؤون النسائية في تنفيذ المسار القرآني والتحفيزي خلال موسم الحج، مؤكدًا أن برنامج “تزودوا” يمثل باكورة نوعية تسهم في تعزيز مهارات منسوبات الرئاسة ونشر هدايات القرآن الكريم بين القاصدات إلى الحرمين الشريفين.جاء ذلك خلال مشاركته عن بُعد في الحفل الختامي لمسابقة “تزودوا”، حيث نوه بالأثر التربوي العميق الذي أحدثته المسابقة من خلال تحفيظ سورة الحج واستنباط القيم التربوية والهدايات الشرعية والمقاصد العقدية والفقهية، مشيرًا إلى دورها في ترسيخ الوعي الديني الوسطي والمعرفي لدى منسوبات وكالة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، وحاثًا على مواصلة العطاء لخدمة القاصدات وتعزيز الوعي الإيماني لديهن.من جهتها أعربت وكيلة الرئيس للشؤون النسائية الدكتورة عائشة العقلا عن شكرها وتقديرها لرئيس الشؤون الدينية على رعايته الحفل ودعمه المتواصل للوكالة، مؤكدة أن مبادرة “تزودوا” تأتي ضمن خطط نوعية تهدف إلى دعم المسيرة التطويرية وتعزيز القيم الإسلامية المعتدلة بما ينسجم مع تطلعات تقديم أرقى الخدمات لقاصدات الحرمين.واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة بجوائز مالية بلغت عشرة آلاف ريال، قدمتها الدكتورة فاطمة العقلا تقديرًا لتميّزهن في حفظ القرآن الكريم وتدبره، حيث فازت خديجة محمد العتيبي بالمركز الأول، وتهاني سالم غلام بالمركز الثاني، وآمنة عبدالله كنسارة بالمركز الثالث.وعبّرت المتسابقات عن سعادتهن بالفوز، مشيدات بفرصة المشاركة في هذه المسابقة القرآنية التي أتاحت لهن تعزيز الارتباط بكلام الله والتأمل في معانيه العظيمة.ويُعد برنامج “تزودوا” من المبادرات النوعية التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى إرساء بيئة تعبُّدية راقية تسهم في تعزيز الروح العلمية والإيمانية داخل بيئة العمل النسائية، وتدعم رسالة الحرمين الشريفين في نشر الهداية والرحمة للعالمين.