شكرا لقرائتكم خبر عن خلال موسم الحج.. اعرف أهم أساليب الاحتيال وكيف تتجنبها والان نبدء بالتفاصيل

ضرورة التعامل مع القنوات الرسمية

تطبيق العقوبات على المخالفين

ضبط المحتالين والنصابين

أرقام هامة لبلاغات الاحتيال

الرقم 330330 للعمليات الاحتيالية عبر الرسائل النصية.

الرقم 911 لمخالفي أنظمة الحج في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية.

الرقم 999 لبقية مناطق المملكة.

الرقم 1966 للشكاوى وبلاغات ضيوف الرحمن.

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب موسم الحج، تزداد إعلانات المكاتب الوهمية التي تستهدف الحجاج، حيث تدعي هذه المكاتب توفير حملات حج بأسعار مغرية وخدمات فاخرة، بالإضافة إلى وعود مزيفة بإصدار تأشيرات الحج. ولكن في الحقيقة، جميع هذه العروض ليست سوى أوهام تهدف إلى استغلال أموال الحجاج.تُشدد الجهات الحكومية على أهمية التعامل فقط مع القنوات الرسمية، حيث تؤكد وزارة الحج والعمرة أن التأشيرة المعتمدة لأداء فريضة الحج هي تأشيرة الحج فقط. ولا يُقبل أي نوع آخر من التأشيرات.يُصدر تصريح الحج فقط من خلال تطبيق "نُسك" أو منصة تصريح، الذي تم إطلاقه لتوفير تجربة دينية متكاملة لجميع الحجاج، سواءً من داخل المملكة أو من خارجها. وتؤكد الوزارة أن التعامل مع أي جهة غير تطبيق نُسك يعرض الحاج لفقدان فرصته في أداء الفريضة.في هذا السياق، تؤكد وزارة الداخلية بدء تطبيق العقوبات النظامية على كل من يحاول التسلل لأداء الحج أو دخول المشاعر المقدسة بدون تصريح. ستُفرض غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال، بالإضافة إلى ترحيل المخالفين من المقيمين والمخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.كما ستُفرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال على كل من يساعد أو يُؤوي حاملي تأشيرات الزيارة، سواءً في الفنادق، الشقق، السكن الخاص، دور الإيواء، أو مواقع إسكان الحجاج. وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.تمكنت قوات الأمن العام السعودي من القبض على العديد من الأشخاص من جنسيات متعددة، ارتكبوا عمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، تتضمن وعودًا بتوفير سكن الحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات زيارة.تستمر المملكة في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال إطلاق حملات توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الحجاج والحد من الأنشطة الاحتيالية.كما تستقبل الجهات المختصة بلاغات الاحتيال ومخالفي أنظمة الحج عبر:كل هذه الجهود العظيمة تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وأداء المناسك بأمان.