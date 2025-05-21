شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 9 حافلات.. المدينة المنورة تستقبل طلائع حجاج مصر وإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة يوم الثلاثاء طلائع حجاج جمهوريتي مصر وإندونيسيا، وذلك لدى وصولهم إلى مدينة الحجاج في محافظة خيبر، ضمن إطار الخطة التشغيلية للوزارة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446هـ.

وشهدت مدينة الحجاج وصول 9 حافلات تقل أكثر من 200 حاج، وجرى تنظيم الاستقبال، وتسهيل حركة الحجاج، وتلبية احتياجاتهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم إلى وجهاتهم التالية.

وقدمت الفرق الميدانية المطبوعات التوعوية والإرشادية للحجاج. توفير أفضل الخدمات للحجاج وأشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام الواصلين بالجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تنفذها الوزارة خلال موسم الحج، تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج، وتهيئة بيئة تنظيمية وخدمية تسهم في تيسير أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، تحقيقًا لرسالتها في خدمة ضيوف الرحمن.