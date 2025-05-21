شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. "سدايا" تعزز تسهيل دخول الحجاج بتقنيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وميناء جدة الإسلامي، لتسهيل إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام من خلال تجهيز البنية التقنية للمنافذ المخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر مطار وميناء جدة.

وتقدم "سدايا" مختلف أوجه الدعم الفني والتقني لضمان انسيابية العمليات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز من خلال تجهيز محطات العمل، وربطها بالأنظمة الحكومية، وتهيئة غرف البيانات، وتأمين خدمات الاتصال الأساسية والاحتياطية، لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

تشغيل محطات السمات الحيوية

وعملت "سدايا" على تركيب محطات السمات الحيوية وتشغيلها في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وتحديث الأجهزة بأنظمتها المعتمدة.



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خدمات نوعية لضيوف الرحمن

إلى جانب تدريب منسوبي الجهات الشريكة على استخدام الأنظمة والمنصات المخصصة للحج، ما أسهم في تقليص الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات دخول الحجاج.

ويُتيح التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" خدمات نوعية لضيوف الرحمن شملت استعراض تصاريح المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج "منصة تصريح" المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح التي تخول لحامليها من حجاج الداخل والخارج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال التكامل التقني مع وزارة الحج والعمرة عبر منصة "نسك".

إضافة إلى خدمات داعمة مثل "أسعفني" و"نداء الاستغاثة"، بما يعزز تجربة الحاج الرقمية، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.