الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا على السليل ووادي الدواسر.

بينما تستمر حتى الساعة 12 ظهرًا على الدوادمي والقويعية والرين وعفيف.

يصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

موجة حارة على الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس موجة حارة على أجزاء من المنطقة الشرقية يوم الأربعاء.

وتبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 4 مساء على الأحساء والعديد.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.



كما تشهد أجزاء أخرى من الشرقية أتربة مثارة، تبدأ الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والأحساء والعديد والنعيرية وقرية العليا والخفجي.

يصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.