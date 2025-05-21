السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في إقليم السند بباكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مناطق كراتشي ومالتي كنديارو ونصير آباد بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، والمقام خلال الفترة من 6 حتى 30 أبريل 2025م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على (15.338) مريضًا، ووزع (4.010) نظارات طبية، ونفذ (1.628) عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح التام، فضلًا عن توزيع الأدوية والعلاجات اللازمة لمرضى العيون.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف أنحاء العالم.

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