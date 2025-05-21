السعودية | الدفاع المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال حج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

عززت المديرية العامة للدفاع المدني مراكزها الموسمية في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام 1446هـ، وتبذل جهودًا كبيرة لتسخير جميع الإمكانات البشرية والآلية، من خلال تجهيز 25 مركزًا موسميًّا، للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وتعمل المراكز على تنفيذ الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة، ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسة، والإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية والتأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة، وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية، لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة، والاستعداد الكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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