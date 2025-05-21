شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج المغرب: مبادرة "طريق مكة" جعلت إجراءات السفر أكثر سرعة وسهولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد حجاج المملكة المغربية المستفيدون من مبادرة "طريق مكة" بالتسهيلات النوعية والتقنيات المتقدمة التي وفرتها المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مؤكدين أن الإجراءات كانت سهلة وسريعة، ما يُسهم في تيسير رحلتهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأكد الحاج محمد فاروق (66 عامًا) -الذي سبق له الحج في عام 1418- أن العناية التي توليها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام تتجلى في مبادرة "طريق مكة"، التي أسهمت في تسهيل إجراءات السفر بشكل غير مسبوق من مطارات بلدان المستفيدين منها.

تطور الخدمات المقدمة

وأوضح الحاج عبدالعزيز بسته (70 عامًا) أن التنظيم الذي شهده في صالة مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس الدولي يعكس التطور في الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الابتسامة والترحيب كانا حاضرين في كل مراحل إنهاء الإجراءات.

فيما أعربت الحاجة عائشة خليفة عن سعادتها بأن تكون ضمن ضيوف الرحمن لهذا العام، مشيدة بمبادرة "طريق مكة" التي اختصرت الوقت والجهد، وأسهمت في تسهيل الرحلة بشكل لافت، لما تقدمه من خدمات نوعية وتقنية متقدمة.



تيسير إجراءات الحجاج

يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تيسير إجراءات الحجاج من الدول المستفيدة، بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

وتشمل خدمات المبادرة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في بلدانهم، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وعند وصولهم، يُنقلُون مباشرة بحافلات مخصصة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتولى الجهات المعنية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم بشكل منظم وسريع.