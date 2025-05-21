شكرا لقرائتكم خبر دراسة: 91% من السعوديين يشعرون باطمئنان أكبر مع وجود كاميرا مراقبة.. وتزايد الطلب أجهزة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت دراسة جديدة أن 91% من السعوديين يشعرون براحة أكبر عند وجود كاميرات مراقبة ذكية في منازلهم، مما يعكس الطلب المتزايد على أنظمة المراقبة المنزلية المتقدمة. يأتي ذلك في ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع المراقبة الذكية للمنازل في المملكة، مدفوعًا بتزايد اعتماد السكان على حلول ذكية تعزز شعورهم بالأمان والطمأنينة.

84% من السعوديين يخططون لشراء كاميرات ذكية جديدة

وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة Ring أن 84% من سكان المملكة يعتزمون شراء كاميرات مراقبة ذكية جديدة، مع عوامل رئيسية تحفز هذا القرار، مثل تعزيز الشعور بالطمأنينة، جودة الفيديو المحسّنة، وسهولة التركيب والاستخدام. وأكد المشاركون أن الاستخدامات الأكثر شيوعًا تشمل حماية الممتلكات الثمينة، متابعة الأطفال عن قرب، والتواصل مع مندوبي توصيل الطلبات.

الكاميرات الذكية.. ضرورة لتعزيز أمن المنازل

أوضح 87% من المشاركين في الدراسة أن الكاميرات الذكية أصبحت ضرورة لتعزيز أمن منازلهم، ما يعكس الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الذكية في الحياة اليومية. وبفضل سهولة الإعداد، وجودة الفيديو العاليّة، والميزات الذكية، بات بإمكان السعوديين دمج حلول المراقبة الذكية بسهولة داخل منازلهم، مما يوفر لهم راحة وطمأنينة أكبر.

تقنيات متطورة تعزز راحة المستخدمين في السعودية

مع تزايد الاعتماد على حلول المنازل الذكية في السعودية، أصبحت أنظمة المراقبة القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) خيارًا شائعًا بفضل مزاياها المتقدمة. وتبرز Ring بتقنياتها المتطورة مثل تنبيهات العرض المسبق للفيديو (Video Preview Alerts)، العرض المباشر المطوّل (Extended Live View)، العرض المباشر المتواصل (Continuous Live View)، ومكالمات الجرس التفاعلية (Doorbell Calls).

توفر هذه الميزات مستوى إضافيًا من الطمأنينة، حيث تمكّن المستخدمين من مراقبة أطفالهم أثناء اللعب في الخارج، والاطمئنان على حيواناتهم الأليفة عند تركها بمفردها، فضلاً عن التواصل المباشر مع الزوار من أي مكان عبر الجرس الذكي.

ومن جانبه، علق محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال - الأسواق الناشئة في Ring، قائلا: "تُظهر دراساتنا للسوق تزايد الطلب على حلول أمن منزلي موثوقة وعالية الجودة في السعودية. ونحن نلتزم بتقديم تقنيات ذكية وسهلة الاستخدام، تمنح المستخدمين رؤية أوضح، مما يعزز شعورهم بالتحكم الكامل في أمان منازلهم."