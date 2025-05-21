شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة "المغلوث".. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية والان نبدء بالتفاصيل

البرامج التدريبية

قادة الإعلام

الدمام - شريف احمد - رأس مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية، عبدالله بن أحمد المغلوث، في مقر وزارة الإعلام، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأكاديمية لعام 2025، بحضور أعضاء المجلس.وأشاد بجهود الأكاديمية في تأهيل الكفاءات الإعلامية وتمكينها، ومواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الإعلام محليًّا وعالميًّا.واستعرض الرئيس التنفيذي للأكاديمية خالد بن عابدين زين العابدين، التوصيات المرتبطة بمحضر الاجتماع السابق، إلى جانب تقديم تحديث شامل لأعمال الأكاديمية خلال الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك أبرز الإنجازات والتحديات ومؤشرات جودة البرامج التدريبية.وناقش المجلس خطة الأكاديمية المالية، ولائحة عمل مجلس الإدارة، والتوسع في التشغيل بما يتماشى مع استراتيجيتها لتحقيق الاستدامة المالية، ويُنفَّذ هذا التوسع عبر شراكات فاعلة، منها ما تم مع شركة Emertitus العالمية، ضمن نموذج استثماري يهدف إلى النمو الذكي، ويتيح الوصول إلى برامج تعليمية عالمية بمعايير عالية الجودة.واستعرض المجلس المسار التدريبي "قادة الإعلام" أحد المسارات الاستراتيجية لتمكين قادة مؤثرين في صناعة الإعلام محليًّا وعالميًّا، الذي ينطلق هذا العام، ويستمر تقديمه سنويًّا حتى عام 2030، وذلك عبر معسكَرين ودورتَين تدريبيتَين وتجارب ميدانية، في عدة دول ومدن، وهي: الرياض، وسويسرا، وسنغافورة. وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، وهي: جامعة EHL، وكلية ESCP للأعمال، وجامعة سنغافورة الوطنية، وجامعة تكساس.وتسعى الأكاديمية إلى مواصلة دورها في تأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية، من خلال برامج تدريبية رائدة، وبيئة تعليمية محفزة للابتكار والإبداع في مختلف مجالات الإعلام.