شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: سعيد بتخرج ابني ونتشارك الفرحة بجيلٌ واعد من أجيال الوطن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، سعادته بتخرج نجله عبد العزيز من المرحلة الابتدائية بمدارس الرياض.
وكتب على حسابه على منصة إكس: "سعدت بحضور حفل تخريج ابني عبدالعزيز وزملائه من المرحلة الابتدائية بمدارس الرياض، ومشاركتهم فرحتهم".
وأضاف: "جيلٌ واعد من أجيال الوطن، وبناة مستقبله الزاهر، أبارك لهم تخرجهم، وأهنئ أولياء أمورهم بنجاحهم".
ودعا الله لهم العون والتوفيق ليواصلوا مسيرة آبائهم وأجدادهم في بناء وحماية وطنهم.
وكتب على حسابه على منصة إكس: "سعدت بحضور حفل تخريج ابني عبدالعزيز وزملائه من المرحلة الابتدائية بمدارس الرياض، ومشاركتهم فرحتهم".
وأضاف: "جيلٌ واعد من أجيال الوطن، وبناة مستقبله الزاهر، أبارك لهم تخرجهم، وأهنئ أولياء أمورهم بنجاحهم".
ودعا الله لهم العون والتوفيق ليواصلوا مسيرة آبائهم وأجدادهم في بناء وحماية وطنهم.