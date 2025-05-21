شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: سعيد بتخرج ابني ونتشارك الفرحة بجيلٌ واعد من أجيال الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، سعادته بتخرج نجله عبد العزيز من المرحلة الابتدائية بمدارس الرياض.

وكتب على حسابه على منصة إكس: "سعدت بحضور حفل تخريج ابني عبدالعزيز وزملائه من المرحلة الابتدائية بمدارس الرياض، ومشاركتهم فرحتهم".

وأضاف: "جيلٌ واعد من أجيال الوطن، وبناة مستقبله الزاهر، أبارك لهم تخرجهم، وأهنئ أولياء أمورهم بنجاحهم".

ودعا الله لهم العون والتوفيق ليواصلوا مسيرة آبائهم وأجدادهم في بناء وحماية وطنهم.