" غدن" توقّع شراكة إستراتيجية مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE)

وقّعت غدن للاستشارات وبناء القدرات، اليوم في الرياض، اتفاقية شراكة مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE)، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك استعداداً لتنظيم النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر العالمي للمتطوعين، المقرر عقدها في الرياض عام 2026.

ومثّل غدن في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسين عبده، فيما مثّل الرابطة المدير التنفيذي نيكول سيريلو. وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود المملكة لتعزيز العمل التطوعي، وتأكيد ريادتها في دعم العمل التطوعي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل تعاوني شامل، يضمن تنظيم المؤتمر وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعكس تطلعات المجتمع التطوعي السعودي والعالمي، ويواكب التحديات العالمية المعاصرة. وتشمل الاتفاقية توحيد الجهود التنظيمية لتعزيز الحضور الدولي للمؤتمر، إلى جانب تطبيق آليات تقييم الأداء وقياس الأثر من خلال استبيانات ومؤشرات محددة، لضمان التطوير المستمر وتحقيق استدامة النتائج.

وتعكس هذه الشراكة حرص المملكة على استضافة فعالية عالمية تعزز من مكانتها مركزاً إقليمياً ودولياً للعمل التطوعي، وتؤكد التزامها بدعم وتنمية الجهود التطوعية بما يحقق الفائدة للمجتمع بأسره.

وثمّن الأستاذ ياسين عبده في كلمته الدور المحوري للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، من خلال تمكينِه قطاعِ العمل التطوعي، بما يساهم في تحقيقِ مستهدفاتِ رؤيةِ السعودية 2030.

مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعمل على تعزيز الجسرَ بين الخبرةِ الدوليةِ والطموحِ المحليِّ، وعلى نقلِ وتوطينِ أفضلِ الممارساتِ العالميةِ، في بيئةٍ سعوديةٍ أصيلةٍ تتطلّعُ نحو المستقبلِ بثقةٍ واقتدارٍ.

وأضاف: إن استضافةَ هذا المؤتمرِ يعد رسالة عالمية من المملكةِ، تؤكدُ فيها التزامها بدعمِ القيمِ الإنسانيةِ، وتقديمِ نموذجٍ سعوديٍّ رائدٍ في تمكينِ المتطوعين، وتطويرِ الأنظمة، وتبادلِ الخبراتِ عبر منصةٍ عالميةٍ يلتقي فيها قادةُ الفكرِ والممارسةِ من مختلف أنحاء العالمِ.

ودعا ياسين كافةَ القطاعاتِ إلى أن تكونَ شريكًا في إنجاحِ هذا الحدثِ، لا بصفتهِ مناسبةً دوليةً فقط، بل بوصفهِ منصةً لبناءِ إرثٍ تطوعيٍّ سعوديٍّ يمتدُّ لما بعد عام 2026، إرثٍ نفاخرُ به في الداخلِ، ونتحدثُ به إلى العالمِ.