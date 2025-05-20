وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت المواقع خلال الجولات الرقابية، وجرى الرفع للجنة مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات بمحافظة جدة، التي بدورها حددت موعدًا لتنفيذ الإزالة بمشاركة الإدارة العامة لمراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات في الأمانة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تُزيل 28 موقعًا مخالفًا لممارسة نشاط تشليح السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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