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أمانة جدة تُزيل 28 موقعًا مخالفًا لممارسة نشاط تشليح السيارات

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أمانة جدة تُزيل 28 موقعًا مخالفًا لممارسة نشاط تشليح السيارات

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية، حملة ميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة, أسفرت عن إزالة 28 حوشًا مخالفًا، تُمارس فيها أنشطة تشليح السيارات بطريقة مخالفة, وذلك في إطار جهودها لإزالة مظاهر التشوه البصري ومعالجة الأنشطة المخالفة، ومتابعة أراضي الدولة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت المواقع خلال الجولات الرقابية، وجرى الرفع للجنة مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات بمحافظة جدة، التي بدورها حددت موعدًا لتنفيذ الإزالة بمشاركة الإدارة العامة لمراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات في الأمانة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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