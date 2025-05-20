السعودية | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون والتنسيق المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية؛ لتعزيز جهود الأمن الغذائي على مستوى العالم، والسبل الكفيلة بدعم المبادرات الدولية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

وأشادت سيندي ماكين, بالجهود الإنسانية والإغاثية الرائدة التي تبذلها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنةً ما يقدمه المركز من مبادرات نوعية لدعم الشعوب والدول المتضررة في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في مكافحة الجوع وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد احتياجًا.

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