شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج.. 25 مركزًا موسميًّا للدفاع المدني بالمنافذ البرية والطرق والان نبدء بالتفاصيل

مراكز الدفاع المدني

الدمام - شريف احمد - عززت المديرية العامة للدفاع المدني مراكزها الموسمية في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام 1446هـ.وتبذل جهودًا كبيرة لتسخير جميع الإمكانات البشرية والآلية، من خلال تجهيز 25 مركزًا موسميًّا، للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.وتعمل المراكز على تنفيذ الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة، ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسة، والإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية.ويجري التأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة، وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية، لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة، والاستعداد الكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.