شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة بمواقع الخردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد مجلس الوزراء آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وشهد الجلسة عددا من القرارات الهامة منها الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة وحكومة اليابان.

كما وافق المجلس على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب.