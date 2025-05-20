شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المواصفات: لا صحة لتغييرات بنظام فحص المركبات ورسومه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، عن حقيقة المعلومات المتداولة على عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغييرات مزعومة في نظام ”الفحص الفني الدوري“ للمركبات ورسومه.

وأكدت الهيئة عدم صحة ما تم تداوله بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الأنظمة الحالية المتعلقة بالفحص لا تزال سارية المفعول ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخ هذا النفي.

وأشارت الهيئة أن الأنظمة لا تزال مطبقة فيما يخص فحص السيارات كل سنة، ولم يتم التعديل عليها حتى الآن، وفقا لـ”اليوم”.

ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.