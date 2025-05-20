شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء، اليوم، على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وشهدت الجلسة عددا من القرارات الهامة منها الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة وحكومة اليابان.

كما وافق المجلس على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب.