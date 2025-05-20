شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يرد على سؤال غريب حول بشرته : وش يعني تان ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق بطريقة عفوية وطريفة على سؤال وجه له خلال بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، عندما سأله أحد المتابعين إن كان قد “عمل تان”.

وقال الزعاق ساخرًا من السؤال: تان وش يعني، تسمير، تسكير، تقشير بشرة، يعني أجيب سكين وأقشره؟”

وأضاف:” خلوكم من عمليات التجميل هذي، لا تشوهوا بشرتكم، وخلوكم على ما خلقكم ربكم.”

ولقي المقطع تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلاً:” أغلب وقته يتعقب النجوم والطقس، طبيعي حرارة الشمس تأثر على بشرته.”

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