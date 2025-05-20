شكرا لقرائتكم خبر عن لصاحب المنشأة.. كيف تستفيد من خدمة توصيل هوية مقيم من "أبشر أعمال"؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توفر منصة "أبشر أعمال" إمكانية طلب توصيل هوية مقيم لعمالة منشأتك إلكترونيًا، وذلك عبر خطوات بسيطة.
وأوضحت المنصة عبر حسابها في "إكس"، طريقة توصيل هوية مقيم المقدمة لصاحب المنشأة، عن طريق الآتي:
وأوضحت المنصة عبر حسابها في "إكس"، طريقة توصيل هوية مقيم المقدمة لصاحب المنشأة، عن طريق الآتي:
- تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر أعمال.
- اختيار خدمة توصيل هوية مقيم.
عبر# أبشر_أعمال.. يمكنك طلب توصيل هوية مقيم لعمالة منشأتك إلكترونيًا.— أبشر أعمال (@AbsherBusiness) May 18, 2025
#أسهل_أسرع pic.twitter.com/nxai1qeL9u
خدمات منصة أبشروامتدادًا لخدمات "أبشر" يمكنك بخطوات سهلة وميسرة إصدار بطاقة هوية وطنية لأفراد الأسرة المحتضَنين، إلكترونيًا، بالخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر.
- اختيار خدماتي.
- اختيار خدمات الأحوال المدنية.
- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار إصدار هوية لفرد أسرة.