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لصاحب المنشأة.. كيف تستفيد من خدمة توصيل هوية مقيم من "أبشر أعمال"؟

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

لصاحب المنشأة.. كيف تستفيد من خدمة توصيل هوية مقيم من "أبشر أعمال"؟

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الدمام - شريف احمد - توفر منصة "أبشر أعمال" إمكانية طلب توصيل هوية مقيم لعمالة منشأتك إلكترونيًا، وذلك عبر خطوات بسيطة.
وأوضحت المنصة عبر حسابها في "إكس"، طريقة توصيل هوية مقيم المقدمة لصاحب المنشأة، عن طريق الآتي:
  • تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر أعمال.
  • اختيار خدمة توصيل هوية مقيم.
⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أبشر أعمال (@AbsherBusiness)

خدمات منصة أبشر

وامتدادًا لخدمات "أبشر" يمكنك بخطوات سهلة وميسرة إصدار بطاقة هوية وطنية لأفراد الأسرة المحتضَنين، إلكترونيًا، بالخطوات التالية:
  • تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر.
  • اختيار خدماتي.
  • اختيار خدمات الأحوال المدنية.
  • اختيار خدمات الهوية الوطنية.
  • اختيار إصدار هوية لفرد أسرة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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