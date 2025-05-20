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شكرا لقرائتكم خبر عن جيل مبدع ومبتكر.. "التعليم" تكرم الفائزين في آيسف 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة التعليم اليوم بمقرها في العاصمة الرياض، وفد المملكة من الطلاب والطالبات الذين حققوا إنجازاً مشرفاً خلال مشاركتهم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ”آيسف 2025“.
جاء هذا الاستقبال بحضور نائب وزير التعليم إيناس العيسى، ومساعد الوزير محمد الغامدي، ومساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار إياد القرعاوي، إلى جانب قيادات الوزارة ومنسوبيها، وممثلين عن الشريك الاستراتيجي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلبة المكرمين.
ومثّل الوطن في هذا المحفل العلمي الدولي 40 طالباً وطالبة من الموهوبين، قدموا 40 مشروعاً علمياً مبتكراً، ونافسوا بقوة ضمن أكثر من 1700 موهوب وموهوبة ينتمون إلى ما يزيد على 70 دولة.
كما شددت الوزارة على التزامها بدعم وتحفيز الطلبة، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة التي تسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة في بناء جيل مبدع ومبتكر.
جاء هذا الاستقبال بحضور نائب وزير التعليم إيناس العيسى، ومساعد الوزير محمد الغامدي، ومساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار إياد القرعاوي، إلى جانب قيادات الوزارة ومنسوبيها، وممثلين عن الشريك الاستراتيجي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلبة المكرمين.
آيسف 2025وتمكن أبناء وبنات المملكة خلال مشاركتهم المميزة في المعرض هذا العام من حصد 23 جائزة عالمية. توزعت بين 14 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة، ما يعكس المستوى الرفيع للمشاريع السعودية.
ومثّل الوطن في هذا المحفل العلمي الدولي 40 طالباً وطالبة من الموهوبين، قدموا 40 مشروعاً علمياً مبتكراً، ونافسوا بقوة ضمن أكثر من 1700 موهوب وموهوبة ينتمون إلى ما يزيد على 70 دولة.
رعاية الموهوبينويأتي التكريم والإنجاز اللافت في سياق الاهتمام المتواصل الذي توليه وزارة التعليم لرعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء وبنات الوطن، وسعيها الدؤوب لتطوير قدراتهم الكامنة.
كما شددت الوزارة على التزامها بدعم وتحفيز الطلبة، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة التي تسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة في بناء جيل مبدع ومبتكر.