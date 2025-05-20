السعودية | هيئة الأمر بالمعروف تُفعِّل 58 موقعًا ميدانيًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فَعَّلت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 58 موقعًا ميدانيًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام واستقبالهم وتقديم الخدمات التوعوية لهم في مختلف مناطق المملكة.

وشملت المواقع (22) نقطة ميدانية توعوية و(5) مراكز ميدانية توعوية في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و(9) مراكز ونقاط ميدانية بمنطقة المدينة المنورة، كما شملت منافذ الدخول البرية بالبطحاء وسلوى والربع الخالي والرقعي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفذ الوديعة بنجران، ومدينة الحجاج في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، ومدينة الحجاج بمنطقة القصيم، ومنفذ الحديثة ومدينة الحجاج في الشقيق بمنطقة الجوف.

وزودت الرئاسة العامة هذه المواقع بعدد من خدماتها التقنية والمشاريع الرقمية النوعية، وجرى تهيئتها لتكون محطات لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، للإسهام في إثراء تجربة الحاج والزائر وتمكينهم من أداء نسكهم وفق المنهج الشرعي.

واستثمرت الرئاسة العامة الشراكات مع الجهات ذات الصلة مستنيرة برؤية المملكة 2030 في تفعيل مبادراتها التوعوية في خمسة مطارات وثلاث محطات قطار وثلاثة مواقع في محيط توسعة المسجد الحرام.

وكلفت الرئاسة العامة للعمل في موسم الحج العدد الكافي من الأعضاء والمترجمين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية، وقامت بتدريبهم للقيام بأعمال الرئاسة العامة التوعوية والميدانية، لرفع جودة الأداء لدى العاملين، وتهيئة المواقع الميدانية وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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