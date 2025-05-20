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شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشورى مع رئيس الوزراء المصري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, في القاهرة اليوم، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي, وذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من المجلس إلى جمهورية مصر العربية؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.
ورحب رئيس مجلس الوزراء المصري في بداية اللقاء برئيس مجلس الشورى, مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنًا جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم القضايا العربية، مشيدًا بما تشهده المملكة من نمو وازدهار متسع في المجالات كافة.
واستُعرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، وآمال بنت يحيى الشيخ، وغادة بنت طلعت الهذلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.
وحضره من الجانب المصري عدد من كبار المسؤولين في مجلس الوزراء المصري.
ورحب رئيس مجلس الوزراء المصري في بداية اللقاء برئيس مجلس الشورى, مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنًا جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم القضايا العربية، مشيدًا بما تشهده المملكة من نمو وازدهار متسع في المجالات كافة.
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العلاقات الثنائيةوقدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا ما تشهده المملكة من تقدم ونمو بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما أنجزته رؤية المملكة 2030 من تقدم في المجالات كافة.
واستُعرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، وآمال بنت يحيى الشيخ، وغادة بنت طلعت الهذلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.
وحضره من الجانب المصري عدد من كبار المسؤولين في مجلس الوزراء المصري.