وأدى القسم كل من الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير منطقة القصيم، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمام الملك.. أمير جازان ونائبه ونائب أمير القصيم يؤدون القسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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