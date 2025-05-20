أمام الملك.. أمير جازان ونائبه ونائب أمير القصيم يؤدون القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم، عدد من الأمراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأدى القسم كل من الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير منطقة القصيم، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.