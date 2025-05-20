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استقبل 500 ألف زائر.. جناح المملكة يتألق في إكسبو أوساكا 2025

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واس - أوساكا 0 تبليغ

  • استقبل 500 ألف زائر.. جناح المملكة يتألق في إكسبو أوساكا 2025 1/4
  • استقبل 500 ألف زائر.. جناح المملكة يتألق في إكسبو أوساكا 2025 2/4
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الدمام - شريف احمد - استقبل جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا على مدى (35) يومًا من انطلاقة المعرض العالمي (500) ألف زائر من مختلف الجنسيات، وشهدت عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان التي تمتد من (29) أبريل إلى (5) مايو الجاري، إقبالًا كبيرًا وزيادة ملحوظة في عدد الزوار، سجل في يوم 4 مايو زيارةَ (17,363) زائرًا.
وأشار سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوضُ العام لجناح المملكة غازي بن فيصل بن زقر إلى أن رؤية هذا العدد الكبير من الزوار من اليابان ومختلف أنحاء العالم يشاركون في قصة المملكة في المعرض تُشكّل لحظةً تبعث على الفخر.
جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يستقبل 500 ألف زائر خلال 35 يومًا من الافتتاح - واس

جناح المملكة بإكسبو أوساكا

وقال: "يُبرز جناح المملكة هويتنا الثقافية الغنية، والتحول الوطني الذي تقوده رؤية المملكة 2030، والأثر الذي نُحدثه على مستوى العالم, ونسعى إلى نصل إلى الزوار على مستوىً شخصيٍّ عميق لنترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا لديهم، ووصلتنا ردود أفعالٍ إيجابية للغاية، خصوصًا فيما يتعلق بالضيافة الأصيلة، والانطباعات الطيبة حول المساحات التفاعلية في الجناح".
جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يستقبل 500 ألف زائر خلال 35 يومًا من الافتتاح - واس

واستمتع الزوار بتجربةٍ ثقافية متكاملة في الجناح، تعرّفوا من خلالها على تنوّع التراث والثقافة والفنون السعودية، وذلك عبر برامج متنوعة، من أبرزها "أهلًا وسهلًا"، و"نحن المملكة العربية السعودية"، وتجربة الواقع المعزز "عالم النباتات"، إلى جانب العروض الفنية والموسيقية في "الأستوديوهات الثقافية"، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 700 فعالية ضمن برنامج المعرض، بما في ذلك العروض اليومية لفنون الأداء، والأزياء.
جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يستقبل 500 ألف زائر خلال 35 يومًا من الافتتاح - واس

ويقدم جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا رحلة تفاعلية مُشوِّقة عبر سبع غرفٍ وصالاتِ وعروضًا غامرة تُمكّن الزوار من استكشاف موضوعاتٍ متنوعة تشمل المدن المتطورة، والبحار المستدامة، والقدرات البشرية غير المحدودة، وصولًا إلى قمة الابتكار، مما يتيح للجميع رؤية الأثر العالمي المتنامي للمملكة عن قرب.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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