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شكرا لقرائتكم خبر عن استقبل 500 ألف زائر.. جناح المملكة يتألق في إكسبو أوساكا 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا على مدى (35) يومًا من انطلاقة المعرض العالمي (500) ألف زائر من مختلف الجنسيات، وشهدت عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان التي تمتد من (29) أبريل إلى (5) مايو الجاري، إقبالًا كبيرًا وزيادة ملحوظة في عدد الزوار، سجل في يوم 4 مايو زيارةَ (17,363) زائرًا.
وأشار سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوضُ العام لجناح المملكة غازي بن فيصل بن زقر إلى أن رؤية هذا العدد الكبير من الزوار من اليابان ومختلف أنحاء العالم يشاركون في قصة المملكة في المعرض تُشكّل لحظةً تبعث على الفخر.
واستمتع الزوار بتجربةٍ ثقافية متكاملة في الجناح، تعرّفوا من خلالها على تنوّع التراث والثقافة والفنون السعودية، وذلك عبر برامج متنوعة، من أبرزها "أهلًا وسهلًا"، و"نحن المملكة العربية السعودية"، وتجربة الواقع المعزز "عالم النباتات"، إلى جانب العروض الفنية والموسيقية في "الأستوديوهات الثقافية"، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 700 فعالية ضمن برنامج المعرض، بما في ذلك العروض اليومية لفنون الأداء، والأزياء.
ويقدم جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا رحلة تفاعلية مُشوِّقة عبر سبع غرفٍ وصالاتِ وعروضًا غامرة تُمكّن الزوار من استكشاف موضوعاتٍ متنوعة تشمل المدن المتطورة، والبحار المستدامة، والقدرات البشرية غير المحدودة، وصولًا إلى قمة الابتكار، مما يتيح للجميع رؤية الأثر العالمي المتنامي للمملكة عن قرب.
وأشار سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوضُ العام لجناح المملكة غازي بن فيصل بن زقر إلى أن رؤية هذا العدد الكبير من الزوار من اليابان ومختلف أنحاء العالم يشاركون في قصة المملكة في المعرض تُشكّل لحظةً تبعث على الفخر.
جناح المملكة بإكسبو أوساكاوقال: "يُبرز جناح المملكة هويتنا الثقافية الغنية، والتحول الوطني الذي تقوده رؤية المملكة 2030، والأثر الذي نُحدثه على مستوى العالم, ونسعى إلى نصل إلى الزوار على مستوىً شخصيٍّ عميق لنترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا لديهم، ووصلتنا ردود أفعالٍ إيجابية للغاية، خصوصًا فيما يتعلق بالضيافة السعودية الأصيلة، والانطباعات الطيبة حول المساحات التفاعلية في الجناح".
واستمتع الزوار بتجربةٍ ثقافية متكاملة في الجناح، تعرّفوا من خلالها على تنوّع التراث والثقافة والفنون السعودية، وذلك عبر برامج متنوعة، من أبرزها "أهلًا وسهلًا"، و"نحن المملكة العربية السعودية"، وتجربة الواقع المعزز "عالم النباتات"، إلى جانب العروض الفنية والموسيقية في "الأستوديوهات الثقافية"، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 700 فعالية ضمن برنامج المعرض، بما في ذلك العروض اليومية لفنون الأداء، والأزياء.
ويقدم جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا رحلة تفاعلية مُشوِّقة عبر سبع غرفٍ وصالاتِ وعروضًا غامرة تُمكّن الزوار من استكشاف موضوعاتٍ متنوعة تشمل المدن المتطورة، والبحار المستدامة، والقدرات البشرية غير المحدودة، وصولًا إلى قمة الابتكار، مما يتيح للجميع رؤية الأثر العالمي المتنامي للمملكة عن قرب.