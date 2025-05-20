شكرا لقرائتكم خبر تعليم الرياض يبدأ توزيع المقررات الدراسية للعام 1447هـ على المدارس مباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقًا للتوجيهات الواردة من المركز الوطني للمناهج، حُددت مواعيد توزيع الكتب على النحو التالي:
- المرحلة الابتدائية: ابتداءً من 20 / 11 / 1446هـ
- المرحلة المتوسطة: ابتداءً من 19 / 12 / 1446هـ
- المرحلة الثانوية، التربية الخاصة، التعليم المستمر التعليم العالمي والأجنبي: سيتم تحديد مواعيدها لاحقًا.
ودعت الإدارة إلى توعية الطلاب بالحفاظ على كتبهم الدراسية وعدم إتلافها، مع الاستفادة من النسخ الإلكترونية المتاحة على بوابة “عين” ومنصة “مدرستي”.
وسيُعقد لقاء لمديري ومديرات المدارس يومي الاثنين والثلاثاء 22–23 / 11 / 1446هـ عبر قنوات التواصل الرسمية لمناقشة آلية التنفيذ كما وسيُمنح الحضور شهادات مشاركة.
وأشادت الإدارة بجهود المدارس مشيرة إلى أنه سيتم منح شهادات شكر وتقدير وساعات تطوعية للمدارس التي تستقبل الكتب خارج وقت الدوام الرسمي أو خلال الإجازات.
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