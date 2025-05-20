شكرا لقرائتكم خبر تعليم الرياض يبدأ توزيع المقررات الدراسية للعام 1447هـ على المدارس مباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء تنفيذ خطتها لتوزيع المقررات الدراسية للعام الدراسي 1447هـ على المدارس بشكل مباشر دون الحاجة لقدوم ممثلي المدارس لاستلامها، وذلك ضمن جهودها في تيسير الإجراءات وضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاقة العام الدراسي.

ووفقًا للتوجيهات الواردة من المركز الوطني للمناهج، حُددت مواعيد توزيع الكتب على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية: ابتداءً من 20 / 11 / 1446هـ

المرحلة المتوسطة: ابتداءً من 19 / 12 / 1446هـ

المرحلة الثانوية، التربية الخاصة، التعليم المستمر التعليم العالمي والأجنبي: سيتم تحديد مواعيدها لاحقًا.

وأكدت الإدارة أهمية استعداد المدارس لاستلام الشحنات عبر تهيئة أماكن مناسبة لحفظ الكتب وجردها فور استلامها والتأكد من مطابقتها للبيانات في نظام نور وشددت على ضرورة التواصل الفوري في حال وجود عجز أو زيادة...ودعت الإدارة إلى توعية الطلاب بالحفاظ على كتبهم الدراسية وعدم إتلافها، مع الاستفادة من النسخ الإلكترونية المتاحة على بوابة “عين” ومنصة “مدرستي”.

وسيُعقد لقاء لمديري ومديرات المدارس يومي الاثنين والثلاثاء 22–23 / 11 / 1446هـ عبر قنوات التواصل الرسمية لمناقشة آلية التنفيذ كما وسيُمنح الحضور شهادات مشاركة.

وأشادت الإدارة بجهود المدارس مشيرة إلى أنه سيتم منح شهادات شكر وتقدير وساعات تطوعية للمدارس التي تستقبل الكتب خارج وقت الدوام الرسمي أو خلال الإجازات.