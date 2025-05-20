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تعليم الرياض يبدأ توزيع المقررات الدراسية للعام 1447هـ على المدارس مباشرة

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تعليم الرياض يبدأ توزيع المقررات الدراسية للعام 1447هـ على المدارس مباشرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء تنفيذ خطتها لتوزيع المقررات الدراسية للعام الدراسي 1447هـ على المدارس بشكل مباشر دون الحاجة لقدوم ممثلي المدارس لاستلامها، وذلك ضمن جهودها في تيسير الإجراءات وضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاقة العام الدراسي.

ووفقًا للتوجيهات الواردة من المركز الوطني للمناهج، حُددت مواعيد توزيع الكتب على النحو التالي:

  • المرحلة الابتدائية: ابتداءً من 20 / 11 / 1446هـ
  • المرحلة المتوسطة: ابتداءً من 19 / 12 / 1446هـ
  • المرحلة الثانوية، التربية الخاصة، التعليم المستمر التعليم العالمي والأجنبي: سيتم تحديد مواعيدها لاحقًا.
وأكدت الإدارة أهمية استعداد المدارس لاستلام الشحنات عبر تهيئة أماكن مناسبة لحفظ الكتب وجردها فور استلامها والتأكد من مطابقتها للبيانات في نظام نور وشددت على ضرورة التواصل الفوري في حال وجود عجز أو زيادة...
ودعت الإدارة إلى توعية الطلاب بالحفاظ على كتبهم الدراسية وعدم إتلافها، مع الاستفادة من النسخ الإلكترونية المتاحة على بوابة “عين” ومنصة “مدرستي”.

وسيُعقد لقاء لمديري ومديرات المدارس يومي الاثنين والثلاثاء 22–23 / 11 / 1446هـ عبر قنوات التواصل الرسمية لمناقشة آلية التنفيذ كما وسيُمنح الحضور شهادات مشاركة.

وأشادت الإدارة بجهود المدارس مشيرة إلى أنه سيتم منح شهادات شكر وتقدير وساعات تطوعية للمدارس التي تستقبل الكتب خارج وقت الدوام الرسمي أو خلال الإجازات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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